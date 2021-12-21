В Ярославле открыли новый корпус медсанчасти для полицейских
Ярославль, 21 декабря, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Для медицинской службы управления МВД Ярославской области открыли новый корпус. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее все подразделения Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН), — оперативный отдел, бактериологическая и санитарно-гигиеническая лаборатории располагались в отдельных помещениях вдалеке от медсанчасти.
В новом корпусе будут располагаться ЦГСЭН, военно-врачебная комиссия, аптека, дневной стационар и кабинеты физиотерапевтического отделения. Количество коек в стационаре увеличено с 15 до 22, пациентам будут оказывать помощь сразу по трём профилям — терапии, неврологии и мануальной терапии. Для больных оборудовали процедурный кабинет, зал физкультуры, кабинеты массажа и мануальной терапии, помещение для приёма пищи. Благодаря этому полицейские, их семьи и пенсионеры органов внутренних дел смогут получать врачебную помощь без полной госпитализации.