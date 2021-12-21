Калуга, , 19:39 — REGNUM Пожар в одной из квартир двухэтажного жилого дома произошёл из-за возгорания баллона с газом на улице Моторной в Калуге 21 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Тушение пожара в жилом доме на улице Моторной в Калуге. 40.mchs.gov

Серьёзно пострадал 43-летний мужчина, которого взрывной волной выбросило на улицу. Он получил 30% ожогов кожи и госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Для погорельцев в городской управе Калуги подготовили восемь комнат в двух общежитиях областного центра.

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