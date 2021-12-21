Калуга, 21 декабря, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Пожар в одной из квартир двухэтажного жилого дома произошёл из-за возгорания баллона с газом на улице Моторной в Калуге 21 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах.

40.mchs.gov Тушение пожара в жилом доме на улице Моторной в Калуге.

Серьёзно пострадал 43-летний мужчина, которого взрывной волной выбросило на улицу. Он получил 30% ожогов кожи и госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Для погорельцев в городской управе Калуги подготовили восемь комнат в двух общежитиях областного центра.