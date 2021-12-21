Москва, , 18:25 — REGNUM Трое молодых людей из Чечни спасли от избиения иностранцем жительницу Москвы. Они дали отпор хулигану, напавшему сначала на прохожего возле станции метро «Крылатское», а потом на женщину, которая вступилась за пострадавшего, пишет РИА Новости.

Драка Цитата из к/ф «Шейн». Реж. Джордж Стивенс. 1953. США

В результате нападения бандита, который оказался жителем Таджикистана, женщина получила сотрясение мозга и перелом руки. Оказавшиеся свидетелями совершения хулиганских действий приезжие из Чечни вступились за женщину. Они сдали нападавшего на людей в отделение полиции, а пострадавшую женщину доставили в больницу. Прохожий, первым попавший под удар хулигана, покинул мето происшествия еще до приезда скорой помощи.

В настоящее время по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Задержанный иностранец, распускавший руки, арестован до 18 января 2022 года. Имена молодых людей, совершивших благородный поступок, стали известны представителям СМИ. Это жители Чечни Сайдаш Капланов, Адам Дамаев и Ваха Гериханов.