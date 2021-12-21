Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Финальные данные кассовых сборов показали, что фильм «Человек-паук: Нет пути домой» собрал еще большую аудиторию, чем первоначально предполагалось. За премьерные показы в США и Канаде картина собрала $260 млн, сообщает 21 декабря Reuters со ссылкой на Sony Corp.

Человек-паук Cristian Bortes

Таким образом фильм о супергероях стал вторым в списке самых кассовых голливудских фильмов, опередив «Мстителей», собравших в 2018 году почти $258 млн.

В России фильм посмотрели уже более 2,5 миллиона зрителей, а кассовые сборы превысили 1,1 миллиарда рублей.

Напомним, мировая премьера третьего фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли состоялась в прошедший четверг, 15 декабря. В первую же ночь кинолента собрала $50 млн, что также стало рекордом для фильмов, вышедших в период пандемии.

К 19 декабря мировая касса фильма от студии Marvel достигла $587 млн при заявленном бюджете фильма в $200 млн.