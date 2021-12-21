Москва, 21 декабря, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Вслед за переизданием пластинки Roomination рэпер Soda Luv (Владислав Терентюк) выпустил анимационное видео на трек из него. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 21 декабря 2021 года.

Скриншот с YouTube Soda Luv

По сюжету работы под названием Cole Bennett артист отправляется в путешествие по различным космическим вселенным. Само название работы посвящено популярному американскому режиссеру Коулу Беннетту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2021 года Soda Luv переиздал свой недавний альбом Roomination. В новую версию пластинки вошли девять старых композиций, лишенных цензуры, а также один неизданный трек.