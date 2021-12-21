Ярославль, 21 декабря, 2021, 18:18 — ИА Регнум. 16 декабря в Москве подвели итоги IX сезона международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Команда ЯГТУ

Соревнования проходили в пяти лигах: школьной, лиге рабочих специальностей, студенческой лиге, лиге молодых специалистов и специальной лиге. В этом году участники смогли попробовать себя в решении кейсов для большого количества отраслей: от горного дела до «проектного инжиниринга». Сезон 2021 года, начавшийся еще в феврале, был посвящен теме устойчивого развития России.

Ученица инженерного «ЯНОС-класса» лицея № 86 Маргарита Парфенова приняла участие в конкурсе в составе команды «Почему бы нет», занявшей третье место в школьной лиге чемпионата. Ребята представили решение, суть которого заключается в усовершенствовании процесса вторичного использования пластика. Итогом работы по кейсу стала презентация нового комбинированного утеплителя для зданий и сооружений.

Команда «Почему бы и нет»

Выпускница ЯНОС-класса 2020 года Анна Петренко, ныне студентка ЯГТУ, стала победителем студенческой лиги в числе команды университета «SSD». Именно в лицее при поддержке школьных педагогов и наставников-специалистов ПАО «Славнефть-ЯНОС» девушка реализовала увлечение проектной деятельностью, стала неоднократной участницей и призером международных научно-технических состязаний.

В рамках чемпионата «CASE-IN» ребята из ЯГТУ исследовали сферы производства, лидирующие по выбросу парниковых газов, продумали комбинацию технологий сбора и переработки углекислых газов для максимального экологического и экономического эффекта.

Наставниками команд-победителей выступили преподаватели лицея № 86 Антон Петров и Екатерина Петрова.

«В этом году в отборочном туре осенней сессии чемпионата приняли участие 100 команд школьников, 25 из которых были подготовлены на базе лицея № 86. 2021-й для учебного учреждения стал рекордным по количеству достижений наших ребят. В их копилке — победы в «Большой перемене», Балтийском научно-инженерном конкурсе, конкурсах РОСТ и ISEF, который называют малой Нобелевской премией. Все получилось реализовать во многом благодаря возможности укреплять и совершенствовать материально-техническую базу лицея, создавать новые учебные программы и выстраивать партнерские отношения с преподавателями вузов в рамках образовательной вертикали «Школа-коллежд/вуз-предприятие», реализуемой и поддержанной благотворительными проектами ПАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках Соглашения с Правительством Ярославской области», — отметил Антон Петров.

Напомним, что первый инженерный «ЯНОС-класс» открылся в лицее в 2018 году по инициативе генерального директора ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николая Карпова. В настоящее время в образовательную парадигму предприятия, направленную на целевую подготовку кадров для завода, помимо лицея № 86 (инженерный «ЯНОС-класс»), входят школа № 4 (естественно-научный «ЯНОС-класс», открыт в 2021 году), Ярославский промышленно-экономический колледж («Центр профессиональных квалификаций «ЯНОС», открыт в 2020 году) и ЯГТУ (образовательный центр «ЯНОС-технологии», открыт в 2019 году).