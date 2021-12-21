Ярославль, 21 декабря, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Ярославские предприниматели, занятые в сфере гостеприимства и event-индустрии, направили обращение с просьбой о снижении налогового бремени врио губернатора Михаилу Евраеву. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат ярославского бизнес-омбудсмена.

Pixabay.com Подсчёт налогов

Бизнесмены пострадавших от пандемии отраслей просят главу региона установить пониженные налоговые ставки в 2 и 6 процентов по упрощенной системе налогообложения на 2022 и 2023 годы. Такой шаг позволит бизнесу «начать постепенное восстановление и выход из кризиса». На 2021 год такие ставки по УСН были установлены для тех компаний, кто ранее применял систему налогообложения в виде ЕНВД.

«Пониженные ставки по «упрощенке» для пострадавших отраслей в размере 1% и 5% действовали у нас в 2020 году. Однако на 2021-ый год продлены они не были, хотя мы просили неоднократно. Почти в половине российских регионов такие льготные ставки именно для пострадавших есть. Мы продолжаем жить в условиях ограничений, выплаты субсидий на поддержку бизнеса закончились, а необходимость платить арендную плату и налоги осталась», — прокомментировал обращение уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

21 декабря 2021 года Ярославская областная дума утвердила новые ставки налогов по упрощенной системе налогообложения: 2,5%, если объектом налогообложения являются доходы, и 7%, если доходы, уменьшенные на величину расходов. Правда, такая мера коснется только тех, кто ранее применял ЕНВД.

«Принятые сегодня пониженные ставки по УСН для бывших «вмененщиков» — это все же другая история, направленная, прежде всего, на поддержку микропредприятий. Такие налогоплательщики есть и в пострадавших отраслях, но это далеко не все. Поэтому в предложениях бизнеса есть рациональное зерно. Вопрос о дальнейшем расширении мер поддержки предпринимателей должен в первоочередном порядке войти в повестку обсуждения в будущем году», — подчеркнул Альфир Бакиров.

Также в обращении к врио губернатора ярославские компании просят отрегулировать некоторые антиковидные ограничения. В частности, закрепить в нормативных документах разрешение доступа в «covid-free» зоны лицам с медотводом и иностранным гражданам с сертификатами о вакцинации, выданными за пределами РФ.

Копии обращения бизнесменов к главе региона также направлены председателю Ярославской областной думы Михаилу Боровицкому, ио зампредседателя правительства области Максиму Авдееву и бизнес-омбудсмену региона Альфиру Бакирову.