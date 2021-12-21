Москва, 21 декабря, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Saluki (Арсений Несатый) представил новый ролик в поддержку будущего альбома, ставший последним в серии тематических видео. Премьера работы состоялась на YouTube-канале музыканта 21 декабря 2021 года.

(сс) StockSnap Музыка

В рамках нового эпизода показан диалог артиста с загадочным собеседником, роль которого исполнил Александр Баширов. Ранее популярный актер также появлялся в сюжетной линии промокампании.

Напомним, что в своей дискографии Saluki имеет два студийных альбома, а также два микстейпа. Выход новой пластинки запланирован на начало 2022 года.