Москва, , 18:16 — REGNUM Ускорить процесс «вступления» Украины в НАТО можно путём перекрашивания колёс машины в разные цвета, посоветовала президенту Украины Зеленскому официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом она сообщила 21 декабря в своем Telegram-канале после заявлений Зеленского о методах приближения Украины к заветному членству.

Ранее Зеленский заявил, что для вступления Украины в Евросоюз и НАТО «надо избавиться от таких выражений, как «не дай Бог», «это не для нас», «это невозможно».

«И это он ещё не открыл своим гражданам главную тайну: если колёса выкрасить в красный цвет, машина едет быстрее», — написала Захарова, комментируя «рецепт» Зеленского.

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