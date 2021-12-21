Тюмень, 21 декабря, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В Тюменской области в конце 2022 года появится возможность подключения дополнительных потребителей природного газа в Ишиме, Ишимском и Казанском районах, когда в эксплуатацию введут газораспределительную сеть Ишим-2. Об этом заявил на прямой линии 21 декабря глава региона Александр Моор.

ИА REGNUM Газ

Что касается программы догазификации, которая была инициирована президентом России Владимиром Путиным, то любое домовладение, расположенное в газифицированном населённом пункте, может быть подключено к сетям газораспределения без взимания средств граждан. Для этого необходимо направить заявку на подключение в АО «Газпром газораспределение Север» или единому оператору газификации ООО «Газпром газификация».

Александр Моор отметил касаемо населённых пунктов, где совсем нет газа, что сейчас в регионе приступили к формированию долгосрочной программы газификации Тюменской области. Её параметры будут известны примерно через три месяца. Тогда и будут понятны конкретные сроки подведения газа и в негазифицированные территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области бесплатно газифицировать будут и садовые товарищества (СНТ). Об этом заявил глава региона на прямой линии 17 августа.