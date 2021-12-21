Москва, , 18:14 — REGNUM Российский музыкант Lizer (Арсен Магомадов) принял участие в съемках нового выпуска шоу Toaster Live. Премьера видео состоялась на YouTube-канале проекта Toaster 21 декабря 2021 года.

Youtube (сс) Esther Vargas

В рамках программы артист вживую исполнил свою новую композицию под названием «Свобода». Съемочный процесс самого выступления проходил в одном из московских концертных залов.

Напомним, что Lizer является обладателем девяти студийных альбомов. На 2022 год исполнитель запланировал выход новой пластинки, куда также войдет ранее упомянутая песня.

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