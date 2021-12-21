Москва, 21 декабря, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Российский музыкант Lizer (Арсен Магомадов) принял участие в съемках нового выпуска шоу Toaster Live. Премьера видео состоялась на YouTube-канале проекта Toaster 21 декабря 2021 года.

(сс) Esther Vargas Youtube

В рамках программы артист вживую исполнил свою новую композицию под названием «Свобода». Съемочный процесс самого выступления проходил в одном из московских концертных залов.

Напомним, что Lizer является обладателем девяти студийных альбомов. На 2022 год исполнитель запланировал выход новой пластинки, куда также войдет ранее упомянутая песня.