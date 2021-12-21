Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Рэп-музыкант Trippie Redd (Майкл Ламар Уайт IV) опубликовал новый микстейп, доступный эксклюзивно на платформе SoundCloud. Информацией об этом артист поделился на своей странице в Instagram 21 декабря 2021 года.

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https://www.instagram.com/p/CXuraKwtqYY/

В новый мини-альбом вошли сразу девять неизданных песен. Одной из них стала совместная композиция с рэперами K Suave (Кевин Гейнер) и Zelly Ocho (Дензел Янг).

Напомним, что за свою карьеру Trippie Redd успел выпустить более 17 различных проектов. На данный момент последним выпущенным альбомом артиста является Trip At Knight, премьера которого состоялась 20 августа 2021 года.

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