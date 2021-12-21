Ростов-на-Дону, , 18:12 — REGNUM Администрацию Октябрьского района Ростова-на-Дону возглавил 25-летний Бебури Месхи. За его кандидатуру проголосовали депутаты муниципального парламента 21 декабря, передаёт ИА REGNUM.

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Как отметил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко, серьёзным испытанием для Месхи стали выборы депутатов Госдумы РФ, которые прошли в Октябрьском районе на высоком организационном уровне. В этот период чиновник руководил администрацией с приставкой «и. о.».

Известно, что Бебури Месхи в 2017 году окончил бакалавриат Московского государственного института международных отношений МИД РФ по специальности «Зарубежное регионоведение». И сразу начал трудовую деятельность младшим сотрудником в Южном научном центре РАН. В 2018 году он получил второе высшее образование в Донском государственном техническом университете, в 2019 году окончил магистратуру Южного федерального университета. В 2017 году был принят на муниципальную службу.

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