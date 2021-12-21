Москва, 21 декабря 2021, 18:12 — REGNUM О нападении неизвестных в Москве на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва сообщает 21 декабря «Спорт Экспресс».
Как рассказала менеджер Соловьёва Елена Болотова, «Дима просто заступился за девчонок, он был один, а ребят было трое».
По её словам, Соловьёв рассказал, что в шоке от случившегося. Она добавила, что он человек неконфликтный.
Добавим, что Соловьёва избили в центре Москвы ночью: он заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Нападавшие задержаны.