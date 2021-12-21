Москва, , 18:12 — REGNUM О нападении неизвестных в Москве на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва сообщает 21 декабря «Спорт Экспресс».

Коэн Константин Фиделио. Драка на рынке. 1832

Как рассказала менеджер Соловьёва Елена Болотова, «Дима просто заступился за девчонок, он был один, а ребят было трое».

Елена Болотова «Насколько сильно избили, сложно сказать, — врачи должны сначала обследовать. По-моему, там травма головы. Сейчас он в нейрохирургии в Боткинской больнице».

По её словам, Соловьёв рассказал, что в шоке от случившегося. Она добавила, что он человек неконфликтный.

Добавим, что Соловьёва избили в центре Москвы ночью: он заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Нападавшие задержаны.