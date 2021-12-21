Архангельск, , 18:11 — REGNUM В Архангельской области насчитывается 25 региональных авиамаршрутов, наиболее отдаленными из которых являются маршруты в село Вожгора Лешуконского района, деревню Сафоново Мезенского района и город Котлас. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности министра транспорта региона Юрий Попов.

Архангельск Николай Гернет © ИА REGNUM

По его словам, тарифы на билеты местных авиалиний регулируются постановлением правительства Архангельской области. Самым дорогим является авиабилет из Архангельска в Сафоново, он стоит 6120 рублей, плюс 74 рубля пассажир платит за 1 кг веса багажа. Самая низкая цена на маршрутах из Архангельска у авиабилета Архангельск-Патракеевка, он стоит 1388 рублей и 14 рублей платится за 1 кг веса багажа.

Попов уточнил, что на маршрутах между сельскими поселениями самый дорогой авиабилет на перелет Мезень-Сафоново, его цена — 2956 рублей и 34 рубля платится за 1 кг веса багажа. Самая низкая цена на таких маршрутах у авиабилета Мезень-Каменка, он стоит 394 рубля и 4 рубля платится за 1 кг веса багажа.

Билет Мезень-Каменка является дешевым потому, что перелет в период ледостава и половодья происходит с одного берега реки Мезени на другой. Самолет малой авиации для многих сел является единственным видом транспорта, а авиабилет туда-обратно часто составляет половину пенсии.