Архангельск, 21 декабря, 2021, 18:11 — ИА Регнум. В Архангельской области насчитывается 25 региональных авиамаршрутов, наиболее отдаленными из которых являются маршруты в село Вожгора Лешуконского района, деревню Сафоново Мезенского района и город Котлас. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности министра транспорта региона Юрий Попов.

Николай Гернет ИА REGNUM Архангельск

По его словам, тарифы на билеты местных авиалиний регулируются постановлением правительства Архангельской области. Самым дорогим является авиабилет из Архангельска в Сафоново, он стоит 6120 рублей, плюс 74 рубля пассажир платит за 1 кг веса багажа. Самая низкая цена на маршрутах из Архангельска у авиабилета Архангельск-Патракеевка, он стоит 1388 рублей и 14 рублей платится за 1 кг веса багажа.

Попов уточнил, что на маршрутах между сельскими поселениями самый дорогой авиабилет на перелет Мезень-Сафоново, его цена — 2956 рублей и 34 рубля платится за 1 кг веса багажа. Самая низкая цена на таких маршрутах у авиабилета Мезень-Каменка, он стоит 394 рубля и 4 рубля платится за 1 кг веса багажа.

Билет Мезень-Каменка является дешевым потому, что перелет в период ледостава и половодья происходит с одного берега реки Мезени на другой. Самолет малой авиации для многих сел является единственным видом транспорта, а авиабилет туда-обратно часто составляет половину пенсии.