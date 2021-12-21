Москва, 21 декабря, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о снятии ограничений в обороте земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В границах второго пояса находится 1,4 млн земельных участков, отметил замглавы Роскадастра Алексей Бутовецкий.

Законопроектом предлагается исключить из числа ограниченных в обороте земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и расположенные во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Эти участки можно будет продавать, закладывать и так далее — они вовлекаются в хозяйственный оборот, отметили в Госдуме. Более 60 регионов поддержали законопроект. Отмечается, что сейчас целые населенные пункты расположены во втором поясе зон санитарной охраны источников.