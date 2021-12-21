Тирана, , 19:17 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министры Северной Македонии и Албании Зоран Заев и Эди Рама 21 декабря в Тиране в рамках инициативы Open Balkan подписали соглашение о свободном доступе к рынку труда в регионе Западных Балкан.

Александр Вучич, Эди Рама и Зоран Заев Predsednik.rs

Соглашение откроет для жителей трех стран возможность получать единое разрешение на работу и устраиваться к работодателям в любой из этих стран.

По словам президента Вучича, соглашение, подписанное в Тиране, станет основой, благодаря которой и в регионе Западных Балкан исчезнут границы, при этом намного раньше, чем кажется.

«Сегодня мы подписываем соглашение о разрешениях на работу. Это значит, например, что если немецкой компании, которая имеет свою фабрику в городе Крушевац (Сербия), понадобятся инженеры из Северной Македонии, они без проблем смогут работать в Крушеваце», — рассказал Вучич в интервью телеканалу РТС о преимуществах нового соглашения.

Напомним, что кроме соглашения о свободном доступе к рынку труда, Вучич, Заев и Рама в Тиране подписали еще пять соглашений, важных для формирования зоны свободной торговли между Сербией, Северной Македонией и Албанией под названием Open Balkan.