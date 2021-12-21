Москва, 21 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Почти половина граждан России будут работать в период новогодних праздников, при этом большинство из них не получит за это никаких компенсаций. Об этом свидетельствуют результаты исследования образовательной платформы GeekBrains, в котором приняли участие более 4 тыс. респондентов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM С Новым годом

В частности, планируют трудиться на новогодних праздниках 48% респондентов, из них 24% — на своей основной работе, и 76% — на подработке.

Причиной работы в период новогодних праздников большинство опрошенных (48%) назвали собственное желание.

16% трудятся в каникулы, потому что работают в сфере услуг, 12% — на непрерывном производстве, 11% — фрилансерами. И только 6% опрошенных заявили о том, что их заставляет выходить на работу в новогодние праздники работодатель.

При этом большинство респондентов (36%) ответили, что не получат компенсацию за работу в праздничные дни, 34% опрошенных получат, 30% пока не знают.

Больше всего сотрудников работают в праздники в сфере технологий. Также в пятёрку отраслей-лидеров по этому признаку попали обслуживание, продажи и закупки, образование и торговля.