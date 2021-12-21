Москва, , 17:58 — REGNUM В Москве начал работу первый в России и третий в мире музей криптографии, сообщает 21 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Ключи и шифры Pbs.twimg.com

Экспозиция открылась для гостей в здании на Ботанической улице. Когда-то в нём разрабатывалась аппаратура для шифрования телефонной связи.

Основой экспозиции стали интерактивные и кинетические инсталляции. Всего в коллекцию нового музея вошло около 200 экспонатов. Гости узнают о работе подброшенных в посольство жучков, шифровальной технике, практике шифрования в эпоху Российской империи.