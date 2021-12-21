Баку, 21 декабря, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез 21 декабря прибыл рабочим визитом в Баку. Об этом он сообщил в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

«Мы прибыли в Баку для участия в первом азербайджано-турецком энергетическом форуме», — написал Донмез.

Его встречал в аэропорту министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Стоит отметить, что азербайджано-турецкий форум в Баку продлится с 21 по 22 декабря. По информации минэнергетики Азербайджана, запланированы двухсторонние встречи по вопросам углеводородов, электроэнергии и возобновляемых источников энергии. В рамках форума будут подписаны ряд документов.