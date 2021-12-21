Лондон, 21 декабря, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив $2100 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE во вторник, 21 декабря.

Yarnews.net Газ

По состоянию на 17:30 мск стоимость январских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF достигла $2120 за тысячу кубометров, что на 23,5% превысило расчётную цену предыдущего дня.

На открытии торговой сессии фьючерсы на газ торговались на уровне около $1800 за тысячу кубометров.