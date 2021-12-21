Сыктывкар, , 17:50 — REGNUM За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 336 человек, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 65 случаев, Ухте — 42, в Сосногорском районе — 16, Усинске — 15 и Воркуте — 14. Под медицинским наблюдением находятся 5 109 человек.

По данным штаба, за сутки в республике скончались девять ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2531 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 25 907 носителей коронавируса.