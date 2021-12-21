Новосибирск, , 17:51 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3779 пациентов, в том числе 42 ребёнка. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В отделениях реанимации находятся 327 человек. На ИВЛ — 46 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 3 231 987 тестов на коронавирус.

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