Тверь, , 17:50 — REGNUM Строительство поликлиники в Старице и центральной районной больницы в Бологое включены в адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области на 2022−2024 годы. Вопрос обсуждался 21 декабря на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

На заседании правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Поликлиника в Старице строится, исходя из пожеланий жителей района, учреждение рассчитано на 300 посещений в смену. С 1 января также стартует проект реновации Бологовской ЦРБ. Это будет новое многофункциональное здание со стационаром, сюда же переедут другие подразделения больницы. Кроме того, заявили о вводе Бежецкой ЦРБ. Сегодня подтверждены объемы финансирования проекта. Это очень большой комплексный объект со стационаром, детской поликлиникой, вертолетной площадкой, станцией скорой помощи, который будет обслуживать северо-восток области как базовое учреждение», — сообщил Игорь Руденя по итогам заседания правительства.

В общей сложности в адресную инвестиционную программу на ближайшие три года включено 49 объектов в 24 муниципальных образованиях Тверской области. В частности, помимо поликлиники в Старице, Бологовской и Бежецкой ЦРБ, заявлены амбулатории в поселке Новозавидовский в Конаковском районе, четырех детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери. Кроме того, в планах — ввод школы на 1224 места в микрорайоне «Южный» Твери, строительство новых детских садов в областном центре, Вышнем Волочке, центров гребных видов спорта, крытого футбольного манежа, ремонт сельских домов культуры. Также в программу вошли объекты дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, газификации, водоснабжения и водоотведения. В туризме заявлено создание новой железнодорожной ветки до Завидово и продолжение строительства комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания судов в устье Шоши.