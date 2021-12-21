Москва, 21 декабря, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Закон о новых полномочиях сотрудников полиции в России подписал президент страны Владимир Путин. Текст размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разговор с полицией

Согласно закону, у полицейских появилось право в ряде случает вскрывать автомобили. Такие действия должны быть вызваны необходимостью спасти жизнь человеку, а также если нужно обеспечить общественную безопасность при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, полицейские получают право на вскрытие авто для задержания подозреваемых или обвиняемых в преступлении и для пресечения преступления. Также они могут это сделать, если необходимо применить меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Ещё одним основанием для таких действий полиции является необходимость осмотра транспортного средства или груза для установления обстоятельств несчастного случая или для проверки сообщения об угрозе теракта.

Также полицейские получают, согласно новому закону, право проводить в ряде случаев оцепление территорий, жилых помещений, строений. Такие действия разрешены при поиске предметов, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных.

Также оцепление полицейским можно проводить, если у них есть обоснованное предположение, что в границах территорий или объекта готовится, совершается или совершено преступление. Возможно это и при необходимости предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которых по-другому не защитить.

В границах оцепления полиция получает право осуществлять личный осмотр граждан, а также находящихся у них вещей, транспортных средств и грузов с участием водителей или сопровождающих грузы граждан. Если человек откажется подвергнуться личному осмотру или предоставить для осмотра транспортное средство, правоохранители могут не выпустить его с оцепленной территории.