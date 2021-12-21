Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Выделение из федерального бюджета 2,7 млрд рублей на строительство и развитие региональной дорожной инфраструктуры Ленинградской области позволит ускорить и завершить крупные областные стройки. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Трасса

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20 декабря глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении 100 млрд рублей на дорожные стройки в 84 регионах страны. Ленинградская область получит на эти цели 2,7 млрд рублей.

«Выделенные средства позволят ускорить реализацию долгожданных строек», — заметили в областной пресс-службе.

Так, будет закончен новый мост в Киришах, который уже строится со значительным опережением графика: дорожники рассчитывают пустить по нему движение уже в 2023 году. Будет расширено Колтушское шоссе от КАДа Санкт-Петербурга до Суоранды, что позволит убрать «бутылочное горлышко» на границе Янино (Всеволожский район) и Петербурга. Также будет построен обход города Мурино.

«Обход Мурино в створе Пискаревского проспекта разделен на две части: областную и городскую. Областная часть, протяженностью порядка семи километров, запроектирована и готовится для передачи на оценку в государственную экспертизу. Новая дорога разгрузит Токсовское шоссе, уведя транзитный транспорт из городских кварталов Мурино и Нового Девяткино», — заметили в пресс-службе.

Как добавили в администрации, в конце прошлой недели Минстрой России утвердил предоставление области 8,7 млрд рублей из федерального бюджета в качестве инфраструктурного кредита. Он рассчитан на 15 лет с возможностью досрочного погашения. Под эти средства регионом были заявлены три больших дорожных проекта: строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта (сумма кредита — 2,2 млрд рублей), новый выезд из Кудрово на Мурманское шоссе (сумма кредита — 4 млрд рублей, область уже начала изъятие 21 гектара земли под стройку) и продолжение реконструкции Колтушского шоссе от Суоранды до Колтушей в сторону Колтушей (сумма кредита — 2,5 млрд рублей).

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