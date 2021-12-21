21 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Василий Иванов, Игорь Свирин, , 21:09 — REGNUM До Нового года остаются считаные дни, в преддверии этого всеми любимого праздника московские пожарные из Пожарно-спасательного центра (ГКУ «ПСЦ») рассказали о том, как встретить торжество, чтобы потом не было мучительно больно за последствия. Напомнили основные правила безопасного обращения с пиротехническими изделиями и новогодними украшениями, которые могут привести к пожару. А также показали, к каким последствиям приводит беспечность.

В преддверии Нового года московские пожарные провели пресс-конференцию Василий Иванов © ИА REGNUM

Противопожарные учения в преддверии Нового года Василий Иванов © ИА REGNUM

Нарукавная нашивка московских пожарных Василий Иванов © ИА REGNUM

Предновогодняя сутолока, а потом и магия самого празднества — с ёлкой, посланием президента, боем курантов и хлопками шампанского — настраивают многих на излишне беззаботный лад. В связи с чем заместитель департамента ГОЧСиПБ города Москвы Андрей Иванов напомнил, что порядка 70% пожаров в жилом секторе происходят по вине бракованных гирлянд, декоративных свечей и неисправной электропроводки, в которую при низких температурах граждане включают обогревательные приборы.

Андрей Иванов, заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Также Иванов рассказал, что в праздничные дни в Москве ежесуточно будут дежурить белее 1200 спасателей и 320 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе 3 воздушных судна экстренной авиации и 24 катера спасателей на воде. Но несмотря на принимаемые меры призвал внимательно относится к таким привычным праздничным атрибутам, как новогодняя ёлка с гирляндой, фейерверк и декоративные свечи, которые при неправильном обращении могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Пожарный расчет готов к работе Василий Иванов © ИА REGNUM

На противопожарных учениях Василий Иванов © ИА REGNUM Проверка снаряжения Василий Иванов © ИА REGNUM

Пожарный расчет готов к работе Василий Иванов © ИА REGNUM

Пожарный расчет готов к работе Василий Иванов © ИА REGNUM

Безусловным хитом новогодних празднеств являются фейерверки, и также из года в год повторяются одни и те же ошибки. Московские пожарные рекомендуют при выборе пиротехнических изделий отдавать предпочтение сертифицированной продукции, учитывать сроки изготовления, долговечность изделия и строго соблюдать инструкции по их использованию.

Александр Голубых, начальник аварийно-спасательной службы ГКУ ПСЦ Василий Иванов © ИА REGNUM

В частности, из-за преждевременного срабатывания нельзя наклоняться над пиротехническим изделием. Несоблюдение недобросовестными производителями стандартов качества, а гражданами — техники безопасности из года в год приводят к значительному количеству смертей.

Пожар пиротехнического происхождения Василий Иванов © ИА REGNUM

Пожар пиротехнического происхождения Василий Иванов © ИА REGNUM Пожар пиротехнического происхождения Василий Иванов © ИА REGNUM

Огнетушитель спас ситуацию Василий Иванов © ИА REGNUM

Имитация пожара на одном из балконов Василий Иванов © ИА REGNUM

Тушение пожара на условном балконе Василий Иванов © ИА REGNUM

Также не стоит забывать и о том, что в условиях плотной городской застройки попадание фейерверков и ракет на балконы очень часто приводит к пожарам. Огнеборцы просят выбирать для запуска пиротехники удаленные от жилых массивов места и напоминают, что в Москве для этих целей существуют специальные площадки.

Пресса Василий Иванов © ИА REGNUM

Имитация пожара внутри помещения Василий Иванов © ИА REGNUM Причиной пожара стало неаккуратное обращение с огнем вблизи новогодней елки Василий Иванов © ИА REGNUM

Датчики зафиксировали опасную для жизни концентрацию ядовитых газов в воздухе Василий Иванов © ИА REGNUM

Спасатели вошли в здание Василий Иванов © ИА REGNUM

Пожарные надевают защитные капюшоны на пострадавших Василий Иванов © ИА REGNUM Пострадавшие встречают пожарных Василий Иванов © ИА REGNUM

Эвакуация Василий Иванов © ИА REGNUM

Эвакуация Василий Иванов © ИА REGNUM Пожарные эвакуируют людей из задымленного здания Василий Иванов © ИА REGNUM

Снова на свежем воздухе Василий Иванов © ИА REGNUM

Еще одной приметой праздников является непреодолимое желание части сограждан, не дожидаясь крещенских купелей, испытать на прочность себя и лёд. Следствием подобных экспериментов становится переохлаждение. Человек, который при других условиях мог бы продержаться на воде значительно дольше, попав под лёд при минусовых температурах, замерзает насмерть в течение 20−30 минут.

Водная спасательная служба Василий Иванов © ИА REGNUM

Спасатели вытаскивают потерпевшего из полыньи Василий Иванов © ИА REGNUM Имитация происшествия на водоеме Василий Иванов © ИА REGNUM

Бывает и так, что люди, неверно оценивая риски, выходят на лёд, например, чтобы сократить дорогу, и попадают в полынью. В таком случае первое, что необходимо сделать, этого громкими криками постараться привлечь к себе внимание. После этого нужно широко расставив руки постараться лечь в сторону своего движения. Затем закинуть на лёд одну за одной ноги и выбраться из полыньи, откатиться подальше и покинуть место провала. В случае неудачи нужно пробовать вновь и вновь. Спасатели настаивают на том, что обязательно все получится.

Спасатель Александр Ивлев Василий Иванов © ИА REGNUM

Снаряжение водных спасателей Василий Иванов © ИА REGNUM

Добавим также, что на сегодняшний день ГКУ «ПСЦ» — это 40 реагирующих подразделений общей численностью более 4200 человек. Центр включает в себя 29 пожарно-спасательных, 7 аварийно-спасательных отрядов, отряд по тушению пожаров на водных объектах, отряд специальной пожарной техники, инженерной техники и отряд специальной автомобильной техники. Более 90% территорий ТиНАО находятся в зоне ответственности ГКУ «ПСЦ», где пожарные Центра ежедневно обеспечивают пожарную безопасность и проводят профилактические мероприятия.

Ярослав Черногоров, начальник ГКУ «МГПСС» Василий Иванов © ИА REGNUM

С начала года работники ГКУ «ПСЦ» провели 58 627 профилактических мероприятий, а также более 76 тысяч бесед с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности и поведения в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 147 тысяч 328 человек. На информационных стендах и досках объявлений было размещено 72,5 тысячи материалов наглядной агитации по обеспечению мер пожарной безопасности, вручили около 95 тысяч памяток лично жителям города. Провели в образовательных учреждениях города 1250 открытых уроков, посвященных правилам пожарной безопасности.

Противопожарные учения в преддверии Нового года Василий Иванов © ИА REGNUM