Тверь, 21 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Новые меры поддержки для многодетных семей вводятся в Тверской области с 2022 года. Изменения в региональное законодательство рассматривались 21 декабря на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

Так, с 2022 года все школьники из многодетных семей будут получать форму бесплатно. Пока эта мера поддержки распространяется лишь на учеников первого — пятого классов. Кроме того, с нового года автотранспорт для многодетных семей будет оснащаться детскими автокреслами.

В общей сложности в Тверской области действует около 50 мер поддержки семей федерального и регионального уровня. В числе основных из них — подарки новорожденным, выплаты на погашение ипотечного кредита, региональный материнский капитал, обеспечение многодетных семей автотранспортом и страхование автомобилей, помощь семьям в приобретении жилья.