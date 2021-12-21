Пермь, 21 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Перми жительницу Добрянки осудили за угрозу убить следователя. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Prokuror-kaluga.ru В суде

По данным следствия, неоднократно судимая женщина оказалась недовольна привлечением её сына к уголовной ответственности. И в ходе следственных действий она неоднократно высказывала следователю угрозы убийством, а также пронесла в зал судебных заседаний кухонный нож и пригрозила убить им следователя, запретившего ей участвовать в заседании.

В итоге женщина получила ещё одну судимость. Ей назначили год ограничения свободы.