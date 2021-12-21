Вашингтон, , 17:58 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен обратиться к нации вечером 21 декабря и представить стратегию по борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Президент выступит через несколько часов после того, как центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США объявил, что «Омикрон» стал доминирующим штаммом в Штатах.

США намерены мобилизировать военных врачей для работы в гражданских больницах из-за нехватки персонала. Также будет увеличено количество мест в больницах в ряде штатов, подготовлены сотни дополнительных экипажей скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США закупят 500 млн домашних тестов на коронавирус и бесплатно распространят их среди граждан.