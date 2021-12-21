Баку, 21 декабря, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 662 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 10 157 тестов. Об этом 21 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 611 557 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 588 790 человек, в том числе 1452 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 14 545 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8222 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 14 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 577 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 6777 тестов. Выздоровевшими медики признали 672 человека. Скончались девять пациентов с диагнозом COVID-19.