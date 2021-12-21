Москва, , 17:44 — REGNUM Выставка «Ёлка Победы» в Москве открылась для посетителей, передаёт 21 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Новогодняя игрушка Pixabay.com

Экспозиция разместилась в Музее Победы и будет открыта до 31 января 2022 года. Гости окунутся в атмосферу празднования Нового года в середине XX века. Всего собрано около 60 раритетов советской эпохи 1930−1940-х годов.

В числе экспонатов оказались ёлочные игрушки, поздравительные открытки того времени, письма с фронта с новогодними пожеланиями, а также фотографии.