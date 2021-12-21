Москва, 21 декабря, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Выставка «Ёлка Победы» в Москве открылась для посетителей, передаёт 21 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Новогодняя игрушка

Экспозиция разместилась в Музее Победы и будет открыта до 31 января 2022 года. Гости окунутся в атмосферу празднования Нового года в середине XX века. Всего собрано около 60 раритетов советской эпохи 1930−1940-х годов.

В числе экспонатов оказались ёлочные игрушки, поздравительные открытки того времени, письма с фронта с новогодними пожеланиями, а также фотографии.