Москва, , 17:43 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах как за нарушения требований к содержанию домашних питомцев, так и за выброшенных на улицу кошек и собак, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Документ предполагает в том числе штрафы за выброшенных питомцев — до 30 тыс. рублей.

В целом, согласно поправкам, максимальный размер штрафа за различные нарушения в сфере обращения с животными составит для граждан — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 200 тыс. рублей.

КоАП дополняется статьей, вводящей штрафы за несоблюдение общих требований к содержанию животных. Санкции предполагают как предупреждение, так и штрафы на граждан до 3 тыс. рублей, а на юрлиц — до 30 тыс. рублей.

Вводятся штрафы за содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию — штраф предполагается установить в размере до 150 тыс. рублей.

Штрафовать будут и приюты.

Предлагается карать и жестокое обращение с животными — при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния штраф составит для граждан до 15 тыс. рублей, а на юрлиц — до 100 тыс. рублей.

Вводятся штрафы и за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, а также за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии или с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

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