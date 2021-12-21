Пермь, 21 декабря, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Пермском крае двое местных жителей пойдёт под суд за убийство, разбойное нападение и оборот наркотических средств. Об этом сообщает краевое управление СКР.

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Также им вменяют некоторые другие преступления. По данным следствия, 31-летний житель села Частые 31 октября 2020 года решил напасть на односельчанина, чтобы убить его и похитить деньги и наркотические средства. К соучастию в преступной деятельности он привлёк своего 41-летнего знакомого.

В итоге нападение удалось. Пострадавший скончался в медучреждении от полученных травм. А из его дома похитили спортивную сумку, правда, нарковеществ и денег в ней не оказалось.

Также следователи установили, что ранее 31-летний обвиняемый хранил у себя значительное количество частей растений, содержащих наркотические средства, без цели сбыта. Уголовное дело в ближайшее время поступит в суд.