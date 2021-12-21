Вологда, 21 декабря, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан обратил внимание губернатора Вологодчины Олега Кувшинникова на недостаточные темпы проведения вакцинации населения от коронавируса в регионе, сообщает пресс-служба полпредства.

Szfo.gov.ru Александр Гуцан

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«Олег Кувшинников согласился, что необходимо предпринять дополнительные усилия, чтобы выйти на среднероссийские показатели по уровню иммунизации […] Для стимуляции вакцинирования в регионе предпринимается ряд мер для всех возрастных групп жителей. Например, премии гарантированы ветеранским организациям, которые вакцинируют свыше 80% пожилых людей на своих территориях, материальная стимуляция предусмотрена для студентов ссузов», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области план по иммунизации населения от коронавирусной инфекции выполнен на 72,5%, вакцинировано более 523,5 тысячи человек.