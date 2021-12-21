Петрозаводск, 21 декабря, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 195 инфицированных коронавирусом жителей, что на два больше чем днем ранее. Об этом 21 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Среди новых зараженных 29 детей. 96% новых носителей — 187 человек — ранее не проходили вакцинацию. В настоящий момент в стационарах региона, где развёрнуты ковидные койки, находятся на лечении 760 пациентов, из них в состоянии средней тяжести — 688 человек, в тяжёлом — 68, в том числе двое привитых. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных.

Всего с начала пандемии в Карелии заразились коронавирусом 88 227 человек, в том числе 10 731 ребёнок. Выздоровели с начала пандемии 83 423 человека, в том числе 10 665 детей, а за последние сутки — 213 из ранее зараженных. Умерло от ковида 1158 человек, еще четыре смерти были зарегистрированы в понедельник 20 декабря, что столько же, сколько днем ранее.