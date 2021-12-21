Москва, 21 декабря, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Гости премии Fashion TV опубликовали в Сети ролик с выступления певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Об этом 21 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

На видео Бузова, стоя на сцене, обратилась к экс-супругу, футболисту Дмитрию Тарасову. «Мне сказали, что в этом зале сидит мой бывший муж. Он машет с галерки. Как всегда», — начала певица. «…если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, на самую популярную и влиятельную девушку страны, кусает локти», — заявила телеведущая.

В ответ на это Тарасов пожелал Бузовой найти своё счастье и любовь, как это получилось у него. «Я люблю свою жену, своих детей. Спасибо тебе за всё, любимая», — обратился спортсмен к Анастасии Костенко.

ИА REGNUM напоминает, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году. Их брак продлился четыре года.