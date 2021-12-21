Кабул, 21 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Исламские страны на заседании Организации исламского сотрудничества обязались создать «гуманитарный целевой фонд» для Афганистана.

(сс) DVIDSHUB Афганистан

Агентство Reuters процитировало министра иностранных дел Пакистана Шах Махмуда Куреши, который сказал, что «трастовый фонд» будет создан при поддержке Исламского банка развития. Однако неясно, сколько денег будет направлено в этот фонд.

Участники саммита ОИС, в том числе представители ООН, США, Евросоюза и Японии, заявили, что «Афганистану будет разрешен доступ к замороженным резервам за рубежом, чтобы предотвратить серьезный экономический коллапс».

Участники встречи ОИС не предоставили никаких дополнительных подробностей о том, как Афганистан получит доступ к замороженным активам и будут ли они переданы непосредственно правительству под руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт «8 Собх».

Ранее правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратилось к международному сообществу и США с просьбой о помощи в решении тяжелого положения миллионов, но официальные лица США заявили, что не позволят талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получить доступ к «валютным резервам» Афганистана.