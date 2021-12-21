Афины , , 17:35 — REGNUM Правительство Греции примет любые меры, необходимые для обеспечения максимальной защиты страны от коронавируса во время сезона отпусков. При этом в настоящее время нет планов по введению локдауна после праздников, заявил пресс-секретарь правительства Янис Эконому телеканалу SKAI TV 21 декабря.

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

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«Не будет никаких фундаментальных отклонений от нашей центральной стратегии, мы хотим сохранить экономику открытой и соблюдать все меры личной и коллективной защиты», — сказал он, когда его спросили, какие меры правительство готовится объявить на период рождественских праздников.

Отвечая на вопрос о возможности полной изоляции после окончания праздников, Эконому подчеркнул, что если возникнет необходимость в горизонтальных мерах, которые, однако, будут отличаться от подхода к полной изоляции, о них объявят своевременно, чтобы никого не застать врасплох.

На вопрос, откроются ли школы вовремя после рождественских каникул, Эконому ответил, что для школ нет рекомендаций и нет причин, по которым они не должны открываться в обычном режиме.