Москва, , 17:35 — REGNUM Участники Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior не имею проблем с поступлением в вузе, сообщил 21 декабря замглавы Минобрнауки РФ Григорий Гуров в ходе пресс-конференции в Москве.

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Соревнования проводятся среди школьников, обучающихся в 5−7 классах. Участники состязаются по пяти направлениям в сфере технологий.

«Я не знаю ни одного участника этого проекта, который имел какие-то сложности поступления дальше, потому что молодые люди, которые уже участвуют, они понимают, где дальше в университетах могут применить свои навыки», — сказал Гуров, подводя итоги проекта.

По его словам, НТО помогает молодому человеку стать лучше самого себя прежнего.