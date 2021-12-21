Москва, , 17:35 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, исполнилось 125 лет со дня рождения маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского, командовавшего Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

Константин Константинович Рокоссовский

К.К. Рокоссовский — маршал Советского Союза (1944 г.), маршал Польши (1949 г.), дважды Герой Советского Союза (1944 г., 1945 г.), удостоен высшего военного ордена «Победа», кавалер множества других наград.

Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1937 году был арестован по ложному обвинению, но марте 1940 года все обвинения были сняты.

В годы Великой Отечественной войны принимал участие в ключевых сражениях: в Битве за Москву, Сталинградской битве, сражении на Курской дуге, Битве за Днепр.

Командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 г.

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