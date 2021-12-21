Новосибирск, , 17:35 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 21 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 385 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 378 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 83, 82, 73 и 76 лет и женщины в возрасте 76, 50, 62, 85, 70, 83, 71, 85, 46 лет и две женщины в возрасте 64 лет. Всего в регионе умерли 4097 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрирован 90 931 случай заражения коронавирусом, в том числе у 10 199 детей; 61 313 пациентов полностью выздоровели (+360 за сутки).