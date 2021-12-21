Кострома, 21 декабря 2021, 17:38 — REGNUM Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Сипягин призвал передать все полномочия по обеспечению детей-сирот жильём в руки федерального центра. Об этом он заявил на расширенном заседании рабочей группы с участием заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой, состоявшемся 20 декабря.
В пример политик привёл Костромскую область, где по его данным дети ждут своей очереди на получение квартир «почти десять лет». На 2022 год для сирот в регионе запланировано 80 млн рублей, половину из которых выделит федеральный бюджет, ещё 50% добавит сама область. Вместе с тем на обеспечение всех нуждающихся молодых людей жильём необходимо выделить как минимум 1 млрд рублей. Кузнецова приняла предложение депутата «к сведению», однако конкретные сроки рассмотрения темы названы не были.
Справка: В Костромской области в предоставлении жилья нуждаются 907 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У них уже наступили основания для получения квартир. Вместе с тем до конца 2024 года регион сможет предоставить сиротам максимум 320 помещений. Таким образом, через два года список уменьшится лишь на треть при условии того, что не пополнится новыми лицами.
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