Кострома, , 17:38 — REGNUM Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Сипягин призвал передать все полномочия по обеспечению детей-сирот жильём в руки федерального центра. Об этом он заявил на расширенном заседании рабочей группы с участием заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой, состоявшемся 20 декабря.

Ключи от квартир для детей-сирот Http://www.gradkostroma.ru

«Ежегодно на исполнение обязательств государства перед детьми-сиротами выделяется более 32 млрд рублей. Однако этих денег катастрофически не хватает. По данным Счетной палаты только 25% могут реализовать право на жилье, а остальные нет. Причина в том, что основные расходы на реализацию программы строительства жилья для детей-сирот несут регионы, которые из-за скудости бюджета не всегда имеют возможность выделить необходимые средства. Не хватает и выделяемых федеральным центром средств. Их зачастую бывает ещё меньше, чем выделил регион. Учитывая эти обстоятельство, считаю необходимым объединить все жилищные программы в одно целое и передать реализацию полностью в руки Федерального центра. Только так центр сможет контролировать все процессы и ускорить процесс обеспечения детей-сирот жильём», — сказал Сипягин.

В пример политик привёл Костромскую область, где по его данным дети ждут своей очереди на получение квартир «почти десять лет». На 2022 год для сирот в регионе запланировано 80 млн рублей, половину из которых выделит федеральный бюджет, ещё 50% добавит сама область. Вместе с тем на обеспечение всех нуждающихся молодых людей жильём необходимо выделить как минимум 1 млрд рублей. Кузнецова приняла предложение депутата «к сведению», однако конкретные сроки рассмотрения темы названы не были.

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