Киров, Калужская область, 21 декабря, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Кирова за нападение на полицейского, сообщили 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, 15 декабря в общежитие города Кирова прибыл инспектор по делам несовершеннолетних на проверку условий проживания малолетнего ребенка. Отец ребенка вступил в конфликт с инспектором, а затем, угрожая расправой, ударил сотрудника в лицо, схватил за шею и пытался задушить. В это время к месту подъехал наряд полиции, вызванный в качестве подкрепления, и задержал нападавшего.

По уголовному делу допрошены свидетели, проведены осмотры и другие необходимые следственные действия. Злоумышленнику предъявлено обвинение в применение насилия в отношении представителя власти. Расследование уголовного дела продолжается.

По инициативе следователя семья обвиняемого взята на учет органами опеки. Мужчине, пытавшегося задушить сотрудника полиции, грозит наказание до 10 лет лишения свободы.