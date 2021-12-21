Москва, , 17:33 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о специальных местах, где возможна продажа животных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Кошка Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«Уже часть крупнейших сетевых магазинов отказалась от продажи животных… Где тогда покупать животных? Покупать животных будет возможно в питомниках, которые смогут позволить условия, не подпадающие под статьи Уголовного кодекса», — отметил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Устанавливаются требования к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе к зоомагазинам и так называемым птичьим рынкам. Устанавливать такие требования предлагается уполномоченному правительством РФ федеральному органу исполнительной власти.

В Госдуме обеспокоены тем, что животные зачастую содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм.

Законопроект не касается сельскохозяйственных животных.

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