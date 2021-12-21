Москва, 21 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о специальных местах, где возможна продажа животных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Кошка

«Уже часть крупнейших сетевых магазинов отказалась от продажи животных… Где тогда покупать животных? Покупать животных будет возможно в питомниках, которые смогут позволить условия, не подпадающие под статьи Уголовного кодекса», — отметил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Устанавливаются требования к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе к зоомагазинам и так называемым птичьим рынкам. Устанавливать такие требования предлагается уполномоченному правительством РФ федеральному органу исполнительной власти.

В Госдуме обеспокоены тем, что животные зачастую содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм.

Законопроект не касается сельскохозяйственных животных.